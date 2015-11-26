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AC/DC

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Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище



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AC/DC выпустят свой новый альбом "Power Up" 13 ноября на Columbia Records. Вокалист Brian Johnson и гитарист Angus Young поговорили с NME об альбоме, и во время беседы Brian вспомнил время, когда он и покойный гитарист Малкольм Янг отправились на поиски Лох-несского чудовища:

«У нас обоих были лендроверы, и мы взяли их с собой в путешествие по Шотландии. Малкольм любил фейерверки, и он прихватил с собой большую коробку. Однажды ночью мы были навеселе и остановились в отеле прямо на берегу озера. Мэл сказал: "Пойдём найдём Лох-несское чудовище! У меня есть фейерверки, и они могут его привлечь!"

Мы отправились туда и зашли в воду прямо в обуви по колено, и было холодно! Мэл держал бутылку в одной руке, а в другой у него была коробка с фейерверками, и он пытался поджечь озеро. Мы там просто вопили. К тому времени, как мы вернулись к жёнам, в волосах у нас была солома, а мы сами были вымазаны грязью. Вот это ночка!»

Brian также сказал:

«Этот год был таким плохим, и это отчаянное время для всех, но эта запись несёт в себе колоссальную мощь рок-н-ролла, которой не может достичь другая музыка. В настоящее время на сцене много танцоров и певцов, и всё это кажется жвачкой, чем-то слащавым. Здорово, когда появляется хороший образец рок-н-ролла».

Brian надеется, что этот альбом вдохновит совершенно новое поколение рок-звёзд:

«Вместо того, чтобы смотреть на танцоров в TikTok, я надеюсь, что этот альбом заставит молодёжь купить гитару, выучить риффы и открыть для себя остальные альбомы в нашем каталоге. Было бы здорово, если бы появилось больше молодых рок-групп, которые писали бы свои собственные песни и выходили на сцену».

AC/DC Singer BRIAN JOHNSON Discusses Whiskey-Fuelled Quest To Find The Loch Ness Monster With MALCOLM YOUNG -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


28 окт 2020, 13:00		«Вместо того, чтобы смотреть на танцоров в TikTok, я надеюсь, что этот альбом заставит молодёжь купить гитару, выучить риффы и открыть для себя остальные альбомы в нашем каталоге. Было бы здорово, если бы появилось больше молодых рок-групп, которые писали бы свои собственные песни и выходили на сцену».
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унылая шорты ин зе дарк врядли. другое дело хайвей ту хел

DeepSilent


28 окт 2020, 13:09		"выучить риффы и открыть для себя остальные альбомы в нашем каталоге" - а там разве не один рифф на все альбомы?

L_A


28 окт 2020, 13:26		DeepSilent
Нет! Штук 5-6!

gravitgroove


28 окт 2020, 14:38		Ух епть! Нот, в европейской музыкальной традиции, всего 12-ть если чё! (посчитал вместе с полутонами). Ac/Dc играют в блюзовой пентатонике в основном. Как-то странно требовать от них чего-то иного, кроме схожих традиционных блюз/рок эн ролльных риффов. Если они заиграют в миноре и хроматике, то вы это слушать не станете, уверен.

"унылая шорты ин зе дарк врядли. другое дело хайвей ту хел"

Хм, а мне вот понравилось очень. Честно! Впервые за долгое время, после Razors Edge, группа выпустила что-то, что мне зашло, но думаю, это лебединая песня.


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