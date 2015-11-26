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Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище



AC/DC выпустят свой новый альбом "Power Up" 13 ноября на Columbia Records. Вокалист Brian Johnson и гитарист Angus Young поговорили с NME об альбоме, и во время беседы Brian вспомнил время, когда он и покойный гитарист Малкольм Янг отправились на поиски Лох-несского чудовища:



«У нас обоих были лендроверы, и мы взяли их с собой в путешествие по Шотландии. Малкольм любил фейерверки, и он прихватил с собой большую коробку. Однажды ночью мы были навеселе и остановились в отеле прямо на берегу озера. Мэл сказал: "Пойдём найдём Лох-несское чудовище! У меня есть фейерверки, и они могут его привлечь!"



Мы отправились туда и зашли в воду прямо в обуви по колено, и было холодно! Мэл держал бутылку в одной руке, а в другой у него была коробка с фейерверками, и он пытался поджечь озеро. Мы там просто вопили. К тому времени, как мы вернулись к жёнам, в волосах у нас была солома, а мы сами были вымазаны грязью. Вот это ночка!»



Brian также сказал:



«Этот год был таким плохим, и это отчаянное время для всех, но эта запись несёт в себе колоссальную мощь рок-н-ролла, которой не может достичь другая музыка. В настоящее время на сцене много танцоров и певцов, и всё это кажется жвачкой, чем-то слащавым. Здорово, когда появляется хороший образец рок-н-ролла».



Brian надеется, что этот альбом вдохновит совершенно новое поколение рок-звёзд:



«Вместо того, чтобы смотреть на танцоров в TikTok, я надеюсь, что этот альбом заставит молодёжь купить гитару, выучить риффы и открыть для себя остальные альбомы в нашем каталоге. Было бы здорово, если бы появилось больше молодых рок-групп, которые писали бы свои собственные песни и выходили на сцену».







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