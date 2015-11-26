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AC/DC

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Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях



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В новом интервью с Райаном Каслом c Radio.com гитарист AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, будет ли он и его товарищи по группе рассматривать возможность участия в концертах в формате drive-in, в шоу с заполняемостью залов на 25 % или виртуальных мероприятиях по продвижению своего предстоящего альбома "Power Up" до того, как пандемия коронавируса утихнет:

«Я думаю, что когда вы испытываете это воодушевление от выступления перед битком набитым залом, и если бы вам пришлось выйти и сделать нечто ограниченное по возможностям, с большим количеством свободных мест, полагаю, что у вас вряд ли осталось бы то же самое ощущение. Потому что на самом деле, когда мы делали шоу, это всегда было... Даже в первый раз, когда мы играли в Америке, это всегда было по высшему разряду, и то же самое — во всём мире. Когда играешь перед людьми, они становятся очень радостными. Вот что лучше всего. Надеюсь, будет быстро придумано что-нибудь, что поможет нам вернуться к нормальной жизни [он имел в виду вакцину против COVID-19]».

В отдельном разговоре с Леоной Грэм из Absolute Radio Angus сказал, что AC/DC планируют вернуться к концертам после того, как будет разработано «хорошее чудодейственное лекарство» от коронавируса:

«Я думаю, что все ждут, когда всё вернется на круги своя, и тогда мы сможем протестировать всё это вживую — наш новый альбом».

Вокалист Brian Johnson добавил:

«Я не могу дождаться момента, когда мы сможем снова выступить вживую. Мы опробовали альбом на репетициях, и этого было достаточно, чтобы подогреть аппетит, мы просто начали улыбаться и всё такое. Прошу прощения за каламбур, как только мы включили питание в репетиционной комнате, все заулыбались. Было здорово снова быть вместе.

Очевидно, что аудитория играет большую роль — это стимулирует, знаете ли. Это шестой участник группы и всё такое. Это просто замечательное ощущение».

Would AC/DC Consider Playing Reduced-Capacity Shows Amid Pandemic? ANGUS YOUNG Weighs In












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