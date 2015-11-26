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*Новое видео PESTILENCE 36
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AC/DC

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23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

14 апр 2021 : 		 Вокалист AC/DC выпускает биографию

3 апр 2021 : 		 Вокалист, который почти заменил Бона Скотта

2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде

13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC

15 дек 2020 : 		 Самая жалостливая песня AC/DC

14 дек 2020 : 		 AC/DC не опять, а снова!

11 дек 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»
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|||| сегодня

AC/DC выпустят цветной винил



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Специально ко дню музыкального магазина, AC/DC выпустят цветной винил, включающий композиции "Through The Mists Of Time" и "Witch's Spell".

AC/DC Picture Disc To Be Released As Part Of



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