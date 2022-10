сегодня



Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары



Вокалист AC/DC Brian Johnson, который недавно выпустил свою долгожданную автобиографию "The Lives Of Brian", рассказал в новом интервью ABC News, что именно его менеджер первым предложил написать мемуары, хотя поначалу Johnson сопротивлялся этой идее:



«Каждую неделю выходит книга какого-нибудь старого актёра или музыканта. И я всегда говорил: "Нет, только не это"».



В конце концов он написал книгу, которая в хронологическом порядке рассказывает о его взлётах и падениях, а также участии в AC/DC.



Johnson посвятил "The Lives Of Brian" своим потомкам:



«Никто не знает никого из родственников всего лишь на пару поколений позже. Поэтому я написал её для своих внуков. Я надеюсь, что слова в этой книге помогут им узнать меня чуть больше. И я надеюсь, что в вас есть частичка меня, и я надеюсь, что у вас будет долгая и прекрасная жизнь.



В возрасте 28 лет я потерял всё: мой брак, мою карьеру, мой дом».







