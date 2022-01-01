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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 44
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
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AC/DC

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Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары



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Вокалист AC/DC Brian Johnson, который недавно выпустил свою долгожданную автобиографию "The Lives Of Brian", рассказал в новом интервью ABC News, что именно его менеджер первым предложил написать мемуары, хотя поначалу Johnson сопротивлялся этой идее:

«Каждую неделю выходит книга какого-нибудь старого актёра или музыканта. И я всегда говорил: "Нет, только не это"».

В конце концов он написал книгу, которая в хронологическом порядке рассказывает о его взлётах и падениях, а также участии в AC/DC.

Johnson посвятил "The Lives Of Brian" своим потомкам:

«Никто не знает никого из родственников всего лишь на пару поколений позже. Поэтому я написал её для своих внуков. Я надеюсь, что слова в этой книге помогут им узнать меня чуть больше. И я надеюсь, что в вас есть частичка меня, и я надеюсь, что у вас будет долгая и прекрасная жизнь.

В возрасте 28 лет я потерял всё: мой брак, мою карьеру, мой дом».




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