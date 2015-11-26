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AC/DC

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16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

6 окт 2020 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC

5 окт 2020 : 		 Тизер от AC/DC

1 окт 2020 : 		 Тизер нового сингла AC/DC

30 сен 2020 : 		 AC/DC представили новый состав

29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают

1 сен 2020 : 		 Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом

26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

16 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"
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Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»



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В рамках беседы в программе "Good Morning Football" вокалист AC/DC Brian Johnson рассказал о новом альбоме:

«Мы собрались все вместе. У Angus'a остались отличные темы, которые он и Малькольм не успели закончить. Мы отправились в студию, и старая магия вновь окружила нас — та самая магия, которая связывает нас вместе вот уже как сорок лет. И я очень рад, что всё будет выпущено, очень рад тому, что все смогут это услышать!»

Новая работа группы, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC















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