Вокалист AC/DC : «Старая магия вернулась»



В рамках беседы в программе "Good Morning Football" вокалист AC/DC Brian Johnson рассказал о новом альбоме:



«Мы собрались все вместе. У Angus'a остались отличные темы, которые он и Малькольм не успели закончить. Мы отправились в студию, и старая магия вновь окружила нас — та самая магия, которая связывает нас вместе вот уже как сорок лет. И я очень рад, что всё будет выпущено, очень рад тому, что все смогут это услышать!»



Новая работа группы, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red

































