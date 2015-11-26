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Лидер AC/DC — о первом визите в США



В рамках недавнего интервью с Goldmine лидер AC/DC Angus Young вспомнил о первом визите группы в США в 1970-х:



«Когда мы приехали в Лос-Анджелес после Гавайев, люди думали, что мы какое-то фрик-шоу. Потом поехали в Техас на наш первый концерт. Мы сели на самолет, и он останавливался повсюду. Ну а потом пропал Бон. Он потерялся в Финиксе или где-то там, пошёл в бар и всё. Потом пропустил вылет и понятия не имел, куда ему ехать!



Так что мы приехали в Техас без него, а кто-то из лейбла нам позвонил и говорит: "Слушайте, у нас тут некто утверждает, что он ваш вокалист... И он под кайфом". Так наш менеджмент нашёл какого-то надежного человека, который смог посадить Бона на нужный рейс, и он в итоге добрался до Техаса, где у нас был первый американский концерт.



Но я понял для себя, что там то же самое, что и везде. В то время представители лейбла постоянно твердили, что нужна мягкая музыка, всё для среднего класса. Рок был не особо популярен, говорили они. Но потом ты выходил на арену и, отыграв, спрашивал: "Постойте, людям то, что в Top 40, совсем не по нраву". Вот что я понял из той поездки.



Было два мира: мейнстрим, который живёт фантазиями о мире, а настоящий мир здесь, на арене. И я всегда горжусь тем, что мы из реального мира, а они где-то бродят в своей сумеречной зоне».







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