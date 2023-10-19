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AC/DC

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3 янв 2023 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»

22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»
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Видео с выступления AC/DC



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Видео с выступления AC/DC, состоявшегося седьмого октября в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire (live debut)
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark (live debut)
09. Stiff Upper Lip (first time since 2003)
10. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Givin The Dog A Bone
14. Rock 'N' Roll Train
15. You Shook Me All Night Long
16. Dog Eat Dog (first performance with Brian Johnson since 2009)
17. High Voltage
18 Hell Ain't A Bad Place To Be
19. Riff Raff (first performance with Brian Johnson since 1996)
20. Highway To Hell
21. Whole Lotta Rosie
22. Let There Be Rock

Encore:

23. T.N.T.
24. For Those About To Rock (We Salute You)




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19 окт 2023
L
LU---
барабанщик спит....или засыпает....еле еле живёт :-)

просмотров: 131

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