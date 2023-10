сегодня



Видео с выступления AC/DC, состоявшегося седьмого октября в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:



01. If You Want Blood (You've Got It)

02. Back In Black

03. Demon Fire (live debut)

04. Shot Down In Flames

05. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

07. Hells Bells

08. Shot In The Dark (live debut)

09. Stiff Upper Lip (first time since 2003)

10. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

11. Shoot To Thrill

12. Sin City

13. Givin The Dog A Bone

14. Rock 'N' Roll Train

15. You Shook Me All Night Long

16. Dog Eat Dog (first performance with Brian Johnson since 2009)

17. High Voltage

18 Hell Ain't A Bad Place To Be

19. Riff Raff (first performance with Brian Johnson since 1996)

20. Highway To Hell

21. Whole Lotta Rosie

22. Let There Be Rock



Encore:



23. T.N.T.

24. For Those About To Rock (We Salute You)







