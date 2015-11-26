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Вокалист AC/DC : «Когда слух пропал, я немного запил»



В рамках недавней беседы с Apple Music вокалист AC/DC Brian Johnson ответил на вопрос о том, как он вернулся в музыкальный мир после потери слуха:



«Когда это со мной случилось, всё произошло внезапно. Ну не совсем — предпосылки были. Я знал, что становится всё хуже и хуже. А потом внезапно дошло до того, что мне пришлось прекратить [выступать] — мне сказали прекратить. И это ужасно, это жестоко. И ты внезапно оказался один. Ты один. У тебя есть семья, [но] твоей семьи больше нет. Но в то же время я должен был оставаться реалистом. Я сказал: "Послушай, это не смертельно. Я всё ещё здоров, и мне очень повезло, что я сумел достичь этого за свою жизнь". Тогда мне было 68 лет, это вполне себе уже возраст. Многие люди, которых я знал, уже умерли. Но в ту самую неделю, когда это со мной случилось, мой лучший друг скончался от рака в возрасте 59 лет. И это было похоже на двойной удар. И настроение, и всё остальное было ни к чёрту. Я просто решил, что должен быть мужиком и должен просто пройти через всё, что на меня свалилось. Это было больно и ужасно, но, как я уже говорил, я просто немного утолил свои печали в бутылке с виски, месяца на два. Я это сделал, но ничего серьёзного. Я не принимал наркотики и не ходил к психиатру — ничего из всех этих штампов рок-н-ролла... А потом, получив всё это... Я ведь такой же, как ты или Angus. Кто же думал, что такое может случиться? Ну конечно же никто такого не предвидел. И, конечно же, я думал, что на этом всё. Но прошло всего около полутора лет, меня вроде как не было, но мне было интересно, что же делать дальше, если что. Потому что я как Angus — я должен что-то делать, у меня просто зуд. И тут мне позвонили из офиса Angus'a, [из] руководства, спросили, не хочу ли я сделать альбом. И, конечно же, я решил, что нельзя упускать такой прекрасный шанс, чтобы вернуться к тому, что ты любишь больше всего. Конечно же, я ответил согласием. И поэтому я так благодарен ребятам и всем, кто дал мне шанс попасть туда и показать, что я могу вновь попробовать свои силы в студии!»



О технологии, которая позволила ему вернуться к выступлению вживую:



«Должен сказать, это было просто везение. Когда этот замечательный джентльмен подошёл ко мне, он просто хотел предложить мне новую технологию. Он сказал мне: "Слушай, мы могли бы сделать это вместе, если бы я мог приехать и встретиться с тобой". Я тогда подумал, что это может быть какой-то развод или чушь, или что-то в таком духе, но это была настоящая, подлинная статья, он прилетел ко мне из Денвера, штат Колорадо. И мы сидели два дня, я просто не мог поверить в результаты. Но, к сожалению, всё было размером с аккумулятор в машине, так что следующие два года мы провели в основном за тем, что пытались всё минимизировать, что было невероятно сложно. Но в любом случае это отлично сработало.



Когда мы сделали альбом и сняли видео в Амстердаме, Angus спросил: "Хочешь провести репетицию?" Потому что я не хотел снова проходить через то, через что я прошёл. И я согласился. Angus собрал всех, и они сказали: "Ну, мы начнём тихо", на что я ответил: "Нет, нет. Я хочу настоящие боевые условия". Мы вставили устройство в уши, думая, что пройдёт пару дней, пока что-то получится, но Боже — всё случилось сразу... У меня просто нет слов. Мне и правда не подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствовал. Но я знаю, что слово "счастлив" было одним из них. Это было действительно здорово!»













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