AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone



AC/DC объявили о начале сотрудничества с австралийскими производителями ювелирных изделий Heart Of Bone — в рамках коллекции можно приобрести:



* Limited-edition bespoke 9k solid gold tribute collectors' rings



* Bespoke sterling silver tribute rings in three unique styles



* "Ready To Rock" artisan crafted stainless steel jewelry styles



* 100% Australian-made organic cotton limited edition t-shirts made using the latest technology in screen printing practices and inks.



* Exclusive AC/DC cashmere knitwear, limited to 100 units per release which were created in collaboration with the famous Chanel-owned Barrie factory in Scotland. An ode to the Scottish heritage of AC/DC brothers, Angus and Malcolm Young.







