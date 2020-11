9 ноя 2020



WALK OFF THE EARTH исполняют AC/DC



Канадская инди-пок рок группа WALK OFF THE EARTH, в состав которой входит бывшая вокалистка THE CREEPSHOW Sarah Blackwood, представили собственное прочтение хита AC/DC "Thunderstruck".

