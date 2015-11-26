3 апр 2021



Вокалист, который почти заменил Бона Скотта



В рамках недавнего интервью в журнале Rock Candy редактор Howard Johnson расспросил Steve'a Burton'a о том, как тот чуть не оказался в AC/DC после смерти Бона Скотта:



«Я поехал в Лондон на прослушивание в группу. Я прекрасно ладил со всеми и думал, что у меня всё хорошо, но по какой-то причине я не получил контракт, и, конечно же, он достался Brian'y Johnson'y. Но я произвёл впечатление на группу, потому что вскоре после этого мне позвонили и спросили, не заинтересует ли меня работа с Angus'ом и племянником Малкольма Янга — Stevie. Он собирал новую группу в Бирмингеме, и Малкольм сказал ему, что тот должен связаться со мной».



Stevie и Burtie в итоге образовали STARFIGHTERS и в течение трёх месяцев группе был предложен слот поддержки в британской части тура AC/DC "Back In Black". Малкольм был настолько впечатлён группой, что в итоге работал со STARFIGHTERS над демо, которое позволило группе подписать контракт с Jive Records.



«Мы отыграли последнее шоу тура в Victoria Apollo Theatre в Лондоне, и как только AC/DC закончили выступление, Малкольм спустился со сцены, обтёрся полотенцем, накинул куртку и прыгнул с нами в микроавтобус. Мы отправились прямо в Morgan Studios в Уиллесдене, и с 11 часов вечера до 9 утра следующего дня мы записывались, а Малкольм помогал нам. Мы записали две песни — "Alley Cat Blues" и "Rock 'Em Dead", и эти две песни позволили нам подписать контракт с Jive».



STARFIGHTERS записали два альбома — "Starfighters" в 1981 году и "In-Flight Movie" в 1982 году, но успеха добиться не удалось, и группа вскоре распалась.



«Я отказался от всего ради группы. Потому что знаете, как это бывает. Ты на пути к звёздам, ты собираешься поселиться в Америке, и всё в таком духе. В итоге я два года работал в кафе своего приятеля в Бирмингеме, переворачивая бургеры».



Вокалист нисколько не сожалеет о случившемся, несмотря на то, что его бывший коллега заменил Малкольма в AC/DC в 2014 году.



«Я никогда не завидовал ничьему успеху. Что бы ни происходило в жизни, ты должен продолжать играть в группе или целый день выгребать дерьмо».







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