Новые монеты AC/DC



Австралийский королевский монетный двор (The Royal Australian Mint, The Mint) — государственное агентство, которое является единственным поставщиком австралийской монетной продукции для чеканки тиражей, выпустил коробочный набор с оригинальными обложками альбомов AC/DC.



Представлены следующие альбомы: "High Voltage", "TNT", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "Back In Black", "For Those About To Rock" и "Ballbreaker". Это уже второй раз, когда монетный двор производит монеты AC/DC, два года назад была выпущена похожая серия.











