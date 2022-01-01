Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 17
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*Новое видео MEGADETH 9
*JUDAS PRIEST в 4K 8
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 17
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

29 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары

28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

7 сен 2022 : 		 Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью

1 сен 2022 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»

13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

4 май 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео

21 мар 2022 : 		 Бывший вокалист AC/DC записал кавер-версию Элвиса

28 янв 2022 : 		 SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»

13 янв 2022 : 		 Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»

21 дек 2021 : 		 Гитарист AC/DC выбрал рок-бога

18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

8 дек 2021 : 		 "Back In Black" — лучший альбом Австралии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы



zoom
В рамках беседы с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у него спросили, планирует ли группа какие-то выступления в будущем:

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Почему я должен это делать?! Во-первых, в группе пять участников и спрашивать одного — это несправедливо».

На вопрос ведущего, лично он хотел бы вновь выйти на сцену с группой, Brian ответил:

«Eddie, я не могу на это ответить. Я никому не буду отвечать, это официальная позиция».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом