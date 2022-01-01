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Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы



В рамках беседы с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у него спросили, планирует ли группа какие-то выступления в будущем:



«Я не буду отвечать на этот вопрос. Почему я должен это делать?! Во-первых, в группе пять участников и спрашивать одного — это несправедливо».



На вопрос ведущего, лично он хотел бы вновь выйти на сцену с группой, Brian ответил:



«Eddie, я не могу на это ответить. Я никому не буду отвечать, это официальная позиция».







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