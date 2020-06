сегодня



Пазлы от AC/DC



Zee Productions объявили о выпуске четырёх пазлов AC/DC — "High Voltage", "For Those About To Rock", "Blow Up Your Video" и "Ballbreaker" — каждый из которых будет состоять из 500 элементов. Они поступят в продажу, начиная с четвёртого сентября.







