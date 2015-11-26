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AC/DC

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CHRIS SLADE: «Я не говорил ни с кем из группы после окончания тура "Rock Or Bust"



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CHRIS SLADE в рамках беседы летом 2018 года ответил на вопрос о том, что творится в AC/DC:

«Конечно, было очень печально, что Малькольм [Янг, ритм-гитарист AC/DC] ушёл из жизни, — это очень, очень печально. Он был гением — безусловным гением. И сочетание его и Angus'а было волшебным — это была волшебная комбинация. И, конечно, то же самое можно сказать и про Cliff'a [Williams'а, басиста]. Грустно, что он ушёл, но я понимаю. Он всё время хочет порыбачить [смеётся]. Его сын — рыбак, поэтому он хочет наслаждаться временем со своими детьми и, возможно, внуками — кто знает? [Смеётся.] Он проработал там 40 лет. Но дело в том, что вы должны помнить, что между каждым альбомом и туром проходит пять лет.

Настроение абсолютно прекрасное. Последний раз я видел ребят в конце тура "Rock Or Bust". Да, все были в порядке. Малкольм ещё был жив, и, конечно, я уверен, что это очень, очень сильно ударило по Angus'y — как и по всем нам. А незадолго до него умер брат Джордж [Янг], так что это было очень сложное и горестное время. Поэтому я считаю, что настроение, вероятно, соответствует тем событиям, которые произошли. И, как говорят люди, время — великий лекарь. Так что вы никогда их не забудете».

На вопрос о том, что ждёт AC/DC в будущем, Slade ответил:

«Вам придётся подождать и всё увидеть. Как и всем остальным, включая меня».



CHRIS SLADE Hasn




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