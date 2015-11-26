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Гитарист AC/DC выбрал рок-бога



Angus Young из AC/DC был гостем в программе BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в сегменте "Rock God". Ангус выбрал Чака Берри в качестве своего «рок-бога» и объяснил свой выбор:



«Чак Берри был, вероятно, одним из самых великих гитаристов рок-н-ролла. Он соединил в себе множество элементов — он соединил блюз, немного джаза и свой собственный уникальный стиль. Он соединил все эти разные жанры музыки, собрал их воедино и продемонстрировал всем, и это получилось в стиле рок-н-ролла — так просто и легко, но это было очень эффектно.



Я видел его вживую однажды, когда был моложе. Мне просто понравились его сценический образ и то, как он выступал. Он был одним из тех людей, которые, выходя на сцену, становились её хозяевами».







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