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AC/DC

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Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»



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В рамках беседы с USA Today гитарист AC/DC Angus Young рассказал о том, как получилось создать новый альбом:

«У меня было много материала, и наш менеджмент заметил: может, нам подумать о новой пластинке? Так что это был повод связаться со всеми и посмотреть, сможем ли мы быть вместе».

По словам Angus'a, новый альбом — посвящение Малькольму Янгу, скончавшемуся в возрасте 64 лет в 2017 году. Малькольм указан как автор всех 12 песен:

«Думаю, что он мог бы гордиться той работой, что мы проделали ради него. Даже название выбрали подходящее. Когда он брал в руки гитару, он становился одной большой гитарой. Скажу немного иначе: когда он начинал играть, то всё звучало так, как будто играют двое».

Альбом был записан за шесть недель с августа по сентябрь 2018 года в студии Warehouse вместе с продюсером Brendan'ом O'Brien'ом, работавшим с коллективом над "Black Ice" и "Rock Or Bust".

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC












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