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AC/DC

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Предстоящий альбом AC/DC будет «посвящением MALCOLM’у YOUNG’у»



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В августе 2018 года сообщалось, что AC/DC вместе с вокалистом Brian’ом Johnson’ом работают в студии звукозаписи Bryan’а Adams'а Warehouse в Ванкувере со звукорежиссёром Mike’ом Fraser’ом, который микшировал и сводил предыдущие три альбома группы («Stiff Upper Lip», «Black Ice» и «Rock Or Bust»).

Так как с тех пор группой не было сделано никаких официальных заявлений, новости о возвращении Johnson'а воспринимались как слухи. Сейчас же Johnson подтвердил своё возвращение в AC/DC, по крайней мере, об этом говорит сообщение американской группы Terrorizer, участники которой встретились с Johnson’ом в аэропорту Сарасоты, штат Флорида.

Комментарии от Terrorizer: «Мы встретили его в аэропорту и спросили о том, правдивы ли слухи о записи нового материала AC/DC, и он ответил "да", и добавил, что "устал это отрицать". Вот такой клёвый сюрприз аккурат в конце турне!»

Некоторое время назад относительно предстоящего альбома AC/DC высказался Eddie Trunk в своём радиошоу на SiriusXM. Вот что он сказал:

«У меня есть информация из источника, который я пока не буду называть, но хочу заверить, что это очень и очень достоверный источник. Так вот, этот источник сообщил мне, что, по имеющейся у него информации, альбом уже готов, и группа уже отправилась в студию в Канаде, где записала его, и что разговоры о трибьюте Malcolm’у Young’у – это правда. У Malcolm’а был кое-какой записанный материал, и они добавили его в альбом. Так что это своего рода объединение с целью собраться вместе, вспомнить Malcolm’а и сыграть его музыку. Он не сказал мне про Axl’а (Rose’а), он дословно сказал следующее: "Ребята записали альбом, там есть кое-какой материал Malcolm’а, это своего рода трибьют Malcolm’у", но будут ли они играть этот материал или нет, они пока не знают».

Malcolm Young умер в ноябре 2017 года в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Любимая гитара Young'а лежала на крышке гроба во время отпевания.

AC/DC - Upcoming Album Comfirmed To Be








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Doc


7 фев 2019, 20:03		Зачем?

grgr


7 фев 2019, 20:05		Потому что.

гладиатор


7 фев 2019, 20:12		Скорее всего последний студийный альбом. А может и нет) Но в любом случае это здорово, что они выпустят ещё один альбом. Молодцы!


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