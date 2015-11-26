13 июн 2021



Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта



В рамках статьи Rolling Stone о том, как предприниматели начали придумывать новые способы извлечения прибыли из наследия рок-звёзд прошлых лет, включая такие технологии, как голограммы, Christopher Dalston, букинг-агент Creative Artists Agency (CAA), рассказал, что однажды возникала идея концертов с голограммой Бона Скотта:



«Мы задали себе вопрос: "Хотим ли мы что-то делать с Боном Скоттом?" И это просто не устраивало нас в тот момент. Это очень личный момент для групп... Вы должны быть осторожны с тем, что будете делать в этом направлении. AC/DC — это всё ещё актуальная и действующая группа, в которой поёт Brian Johnson».



Ранее уже были анонсированы подобные турне, которые так и не дошли до воплощения. В частности в 2015 году планировалось турне голограммы Уитни Хьюстон, но утечка дуэта с Кристиной Агилерой наглядно продемонстрировала, что голограмма не соответствует заявленным требованиям, и в итоге наследники артистки не решились выпустить её в мир. В тур в таком виде отправлялся только Дио.







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