29 фев 2024



CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC



В рамках беседы в последнем выпуске подкаста "Rock Camp: The Podcast" экс-барабанщика AC/DC Chris'a Slade'a спросили, заинтересован ли он в том, чтобы снова играть с группой, если бы ему предложили присоединиться к легендарным хард-рокерам во время их мирового тура 2024 года. Он ответил:



«Конечно, я уверен в том, что сделал бы это. Я не могу ходить, но могу играть на барабанах. [Смеётся]. Вряд ли Angus [Young, гитарист AC/DC] думает об этом, но кто знает? Возможно, я бы играл так, как Phil [Rudd, барабанщик AC/DC] в наши дни, а не как Chris Slade в 1990-е».



Возвращаясь к вопросу о том, стал бы он снова играть с AC/DC, 77-летний Chris ответил:



«Мне было бы интересно, определённо. Но так уж сложилось».







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