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AC/DC

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|||| 29 фев 2024

CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC



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В рамках беседы в последнем выпуске подкаста "Rock Camp: The Podcast" экс-барабанщика AC/DC Chris'a Slade'a спросили, заинтересован ли он в том, чтобы снова играть с группой, если бы ему предложили присоединиться к легендарным хард-рокерам во время их мирового тура 2024 года. Он ответил:

«Конечно, я уверен в том, что сделал бы это. Я не могу ходить, но могу играть на барабанах. [Смеётся]. Вряд ли Angus [Young, гитарист AC/DC] думает об этом, но кто знает? Возможно, я бы играл так, как Phil [Rudd, барабанщик AC/DC] в наши дни, а не как Chris Slade в 1990-е».

Возвращаясь к вопросу о том, стал бы он снова играть с AC/DC, 77-летний Chris ответил:

«Мне было бы интересно, определённо. Но так уж сложилось».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 мар 2024
Red One
Посмотрел видос - при всём моём уважении к Крису, он уже физически не тянет совсем.

просмотров: 186

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