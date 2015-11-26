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Вокалист AC/DC : «Уже 73? Да не может такого быть!»



Вокалист AC/DC Brian Johnson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, заставила ли смерть Эдди Ван Халена, Нила Пирта и Литтл Ричарда ощутить тот факт, что и он смертен:



«Три или четыре недели назад мне стукнуло 73. И я подумал: "Да не может такого быть!" Что значит мне 73 — я ведь ещё не всё сделал. Я ведь даже не начал (смеётся). Мне ещё много чего предстоит сделать! Это просто безумие, но я рад, если окинуть взглядом мою жизнь.



Когда ты достигаешь этого возраста, ты начинаешь замечать, как люди соскакивают, — то тут, то там. Но мой отец говорил мне что-то типа: "Сынок, ты просто разыгрываешь карты, которые тебе раздают". Вот и всё».













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