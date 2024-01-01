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AC/DC в чартах TikTok



Группа AC/DC продолжают радовать зрителей по всему миру своими концертами, и даже после стольких лет существования группа регулярно выпускает новую музыку, сообщает Forbes.



Пока поклонники ждут от группы новых альбомов, один из их самых громких хитов привёл их в чарт Billboard, в котором они ещё никогда не появлялись, несмотря на то, что являются одной из самых популярныз рок-групп в истории.



На этой неделе австралийская группа дебютирует в чарте TikTok Billboard Top 50. В этот чарт попадают самые успешные песни на социальной медиаплатформе TikTok, которая пользуется огромной популярностью среди слушателей музыки, а также способствует появлению новых звёзд в индустрии.



На этой неделе в рейтинге появилась песня "Back In Black" группы AC/DC. Песня дебютирует на 25-м месте в рейтинге из 50 позиций — прямо в середине.



Рейтинг появился относительно недавно — всего несколько месяцев назад, — поэтому многие исполнители и группы уже попали в него. По мере того как молодые слушатели и пользователи TikTok узнают известные песни группы, например, "Back In Black", они время от времени продвигают классику в этой соцсети.







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