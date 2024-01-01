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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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AC/DC

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AC/DC в чартах TikTok



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Группа AC/DC продолжают радовать зрителей по всему миру своими концертами, и даже после стольких лет существования группа регулярно выпускает новую музыку, сообщает Forbes.

Пока поклонники ждут от группы новых альбомов, один из их самых громких хитов привёл их в чарт Billboard, в котором они ещё никогда не появлялись, несмотря на то, что являются одной из самых популярныз рок-групп в истории.

На этой неделе австралийская группа дебютирует в чарте TikTok Billboard Top 50. В этот чарт попадают самые успешные песни на социальной медиаплатформе TikTok, которая пользуется огромной популярностью среди слушателей музыки, а также способствует появлению новых звёзд в индустрии.

На этой неделе в рейтинге появилась песня "Back In Black" группы AC/DC. Песня дебютирует на 25-м месте в рейтинге из 50 позиций — прямо в середине.

Рейтинг появился относительно недавно — всего несколько месяцев назад, — поэтому многие исполнители и группы уже попали в него. По мере того как молодые слушатели и пользователи TikTok узнают известные песни группы, например, "Back In Black", они время от времени продвигают классику в этой соцсети.

AC/DC Land On Billboard Chart They've Never Appeared On




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