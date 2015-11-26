22 ноя 2018



Бывший барабанщик AC/DC : «Я не Phil Rudd»



Simon Wright, игравший на ударных в AC/DC в 1980-х, в недавнем интервью Illawarra Mercury коснулся темы пребывания в знаменитой австралийской группе:



«Единственное, что я вынёс из сотрудничества с AC/DC, это ощущение. Все звучит просто, но дело не в технике. Дело в каче и его ощущении. Я делал всё настолько хорошо, насколько мог, но я не Phil Rudd».



Wright, пришедший в группу в 1983 году, также прокомментировал слухи о том, что коллектив работает над новым альбомом:



«Надеюсь, что они вернутся с новым альбомом и туром — это было бы круто!



С учётом всех проблем, что у них были, особенно с учётом ухода Малькольма и всем тем безумием, что окружало Phil'a Rudd'a, я думаю, что они всё преодолели, но я не знаю на этот счёт ничего больше, чем и все вы видели в Интернете.



Я думаю, что было бы здорово, если бы они вернулись и сделали альбом в память о Малькольме, просто чтобы поставить точку в этом. Потому что Малькольм был двигателем и создателем группы. Это невероятная трагедия...»











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