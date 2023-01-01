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PHIL RUDD надеется, что еще сыграет с AC/DC



PHIL RUDD в интервью Stuff сказал, что не смог присоединиться к группе на фестивале Power Trip и добавил:



«Я надеюсь, что в будущем еще с ними выступлю».







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