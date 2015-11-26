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AC/DC

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Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар



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В новом интервью французскому Heavy1 TV гитарист AC/DC Angus Young рассказал о "Realize" — вступительной песне на новом альбоме группы, "Power Up":

«"Realize"... Я помню, как работал с Мэлом [гитаристом AC/DC Малькольмом Янгом] над этим треком. Мы потратили на него довольно много времени. Это была ещё одна его сильная идея. Я знал, как сильно она ему понравилась. Помню, какие усилия он приложил, как он его создавал, когда мы изначально сочиняли этот трек. Я помню, что мы оба имели сходные мысли, что касается музыкальной стороны, как мы хотели это сделать. И он показал мне свою цепляющую идею, припев. Когда он рассказал мне идею лирики, о том, какую он хочет лирику, он мне её напел. И когда я услышал её, она застряла у меня в голове на весь день. И я просто подумал: "Какой же он умный! Он просто взял и придумал это". Я всё повторял и повторял её в своей голове.

Иногда я думал: "Я не знаю, откуда он берёт эти идеи". Это был его великий дар... Для него песня была не просто комбинацией риффов, цепляющих элементов и всего такого. У него был своего рода природный дар... Всякий раз, когда он создавал песню, все части соединялись вместе: текст, музыка, и даже что-то вроде динамики... Никогда не было такого, чтобы мы оба сразу соглашались на аккорды, которые мы придумали, и всё в таком духе; мы рассматривали всё с разных углов. И даже с песней у нас никогда не было по-настоящему... Скажем, мы делали то в таком темпе, то по-другому, иногда мы даже возвращались к другой идее и говорили: "Хорошо, давай попробуем это с другой точки зрения".

А с этой песней было иначе — он очень ясно её представлял, и она запала мне в душу. Он собирался взять микрофон и записать свой грубый голос, потому что в какой-то момент ты можешь это сделать. И я сказал: "Мэл, если это для меня, не нужно. Она у меня тут [указывает на голову и смеётся]».

AC/DC








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