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ANGUS не верит в конец AC/DC



Гитарист AC/DC Angus Young недавно поговорил с Билли Слоуном из BBC Radio Scotland о долгожданном альбоме группы "Power Up", который вышел в ноябре прошлого года.



На вопрос, думал ли он когда-нибудь, что история AC/DC подошла к концу, особенно когда казалось, что Johnson, Williams и Rudd не вернутся в группу, Angus ответил:



«Нет, никогда, потому что я всегда знал, что с AC/DC будет что-то связано. Что касается меня, я был там с самого начала, и я всегда знал, что обязательно будет что-то: нужно будет заключить контракт на запись, свести воедино треки или другой материал, который ты захочешь выпустить, или концертные материалы, или даже какие-то записи или фильмы с выступлениями и прочее. Так что я всегда знал, что это будет как-то связано с AC/DC. Но как участник группы, играющей вживую и в студии, я могу сказать, что существовала неизвестность, но я никогда не думал, что невозможность гастролировать или записывать новую музыку в качестве AC/DC станет для нас концом. Потому что я всегда думал, что даже если всё это прекратится, кто-то всё равно должен быть в состоянии продолжать. Они будут надеяться на кого-то, кто соберётся с силами и ответственно подойдёт к делу».



Angus также рассказал о решении AC/DC продолжать гастроли и записи после смерти его брата, ритм-гитариста и основателя группы, Малькольма Янга. Малкольм скончался в 2017 году после того, как деменция заставила его уйти из AC/DC. Он также страдал от других проблем со здоровьем.



«Это был метод Малкольма. Он всегда говорил, что надо пахать, надо идти вперёд. Когда он впервые заболел, ему очень помогли во время тура AC/DC в поддержку альбома "Black Ice" — он принимал лекарства, которые помогли ему пройти через это. Но он всё ещё был в сознании. Тогда он даже записывал идеи новых песен. Когда бы я ни был с ним, он всегда говорил: "Мы будем продолжать до тех пор, пока я могу это делать". Я всегда перенимал это от него. И даже когда он лежал в больнице и ему делали операции, он был таким же — он говорил: "Я хочу быть здесь. Я хочу быть с тобой". Он говорил: "Не опускай голову и продолжай играть]"».







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