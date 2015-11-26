Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*(В)дуй клоуну! 27
*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации

23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

14 апр 2021 : 		 Вокалист AC/DC выпускает биографию

3 апр 2021 : 		 Вокалист, который почти заменил Бона Скотта

2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде

13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANGUS не верит в конец AC/DC



*
zoom
*
* *
Гитарист AC/DC Angus Young недавно поговорил с Билли Слоуном из BBC Radio Scotland о долгожданном альбоме группы "Power Up", который вышел в ноябре прошлого года.

На вопрос, думал ли он когда-нибудь, что история AC/DC подошла к концу, особенно когда казалось, что Johnson, Williams и Rudd не вернутся в группу, Angus ответил:

«Нет, никогда, потому что я всегда знал, что с AC/DC будет что-то связано. Что касается меня, я был там с самого начала, и я всегда знал, что обязательно будет что-то: нужно будет заключить контракт на запись, свести воедино треки или другой материал, который ты захочешь выпустить, или концертные материалы, или даже какие-то записи или фильмы с выступлениями и прочее. Так что я всегда знал, что это будет как-то связано с AC/DC. Но как участник группы, играющей вживую и в студии, я могу сказать, что существовала неизвестность, но я никогда не думал, что невозможность гастролировать или записывать новую музыку в качестве AC/DC станет для нас концом. Потому что я всегда думал, что даже если всё это прекратится, кто-то всё равно должен быть в состоянии продолжать. Они будут надеяться на кого-то, кто соберётся с силами и ответственно подойдёт к делу».

Angus также рассказал о решении AC/DC продолжать гастроли и записи после смерти его брата, ритм-гитариста и основателя группы, Малькольма Янга. Малкольм скончался в 2017 году после того, как деменция заставила его уйти из AC/DC. Он также страдал от других проблем со здоровьем.

«Это был метод Малкольма. Он всегда говорил, что надо пахать, надо идти вперёд. Когда он впервые заболел, ему очень помогли во время тура AC/DC в поддержку альбома "Black Ice" — он принимал лекарства, которые помогли ему пройти через это. Но он всё ещё был в сознании. Тогда он даже записывал идеи новых песен. Когда бы я ни был с ним, он всегда говорил: "Мы будем продолжать до тех пор, пока я могу это делать". Я всегда перенимал это от него. И даже когда он лежал в больнице и ему делали операции, он был таким же — он говорил: "Я хочу быть здесь. Я хочу быть с тобой". Он говорил: "Не опускай голову и продолжай играть]"».

ANGUS YOUNG Never Had Doubts About AC/DC





Like!+10Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


1 июн 2021, 15:35		Не думаю что они еще 20-30 лет проживут...

olly71


1 июн 2021, 15:56		уйти вовремя это величайшее искусство и это смогли единицы что бы остатЬся легендами .

Svarg_1349


1 июн 2021, 16:31		Не знаю, когда ты вырос буквально в бесконечных турах и прожил так всю жизнь вплоть до старости и другой жизни соответственно не знал, то стоит ли тебе останавливаться. Что тебе делать? Смотреть телек и бухать? Такое подходит не всем. Вон, посмотрите на КК. Мужик не выдержал и снова вернулся и будет теперь как и все остальные делать это до последнего. Поэтому не стоит осуждать стариков-легенд, мы ведь такой кочевнической жизнью никогда не жили.

father


1 июн 2021, 17:29		Согласен со Сваргом. Дело тут не в деньгах: у групп уровня AC/DC уже всё заработано на поколения вперёд, просто чуваки всегда хотели играть на гитарах и угорать, и по-другому жить не умеют и даже не собираются.

ElectricRetard


1 июн 2021, 17:46		Я верю в конец Хэлфорда.

Rutger


1 июн 2021, 18:30		Дисям сильно повезло, что Джонсон смог вернуться. Иначе пришлось бы туго. С Экслом откатали, но это был скорее грандиозный прикол. Дальнейшая замена вокалиста была бы болезненной.
С Энгусом еще проще - выход его из строя будет, собственно, концом.

R0ck_N_R0lla


1 июн 2021, 18:54		ElectricRetard, многие мечтают о конце Хэлфорда, но не тут то было!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1818

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом