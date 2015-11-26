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SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC ? Не было ничего»



В рамках недавнего интервью SIMON WRIGHT ответил на вопрос о том, поступали ли к нему предложения от AC/DC после того, как Phil Rudd попал в тюрьму:



«Никаких звонков не было. Меня об этом частенько спрашивают, но ничего не было. Да я и не не искал ничего подобного, я не ждал этого звонка — скажу так — поэтому не предпринимал никаких шагов со своей стороны, это было бы неправильно. Вот так всё и было — никто не звонил. Но для меня это совсем не проблема, у меня полно занятий».







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