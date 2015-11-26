Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 492
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии 29
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде

13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC

15 дек 2020 : 		 Самая жалостливая песня AC/DC

14 дек 2020 : 		 AC/DC не опять, а снова!

11 дек 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»

9 дек 2020 : 		 Новое видео AC/DC

7 дек 2020 : 		 AC/DC опять

1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

29 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар

28 ноя 2020 : 		 AC/DC стали первыми в 18 странах

27 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC

27 ноя 2020 : 		 Грузовик AC/DC доступен для продажи...

26 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC стал первым
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью SIMON WRIGHT ответил на вопрос о том, поступали ли к нему предложения от AC/DC после того, как Phil Rudd попал в тюрьму:

«Никаких звонков не было. Меня об этом частенько спрашивают, но ничего не было. Да я и не не искал ничего подобного, я не ждал этого звонка — скажу так — поэтому не предпринимал никаких шагов со своей стороны, это было бы неправильно. Вот так всё и было — никто не звонил. Но для меня это совсем не проблема, у меня полно занятий».

SIMON WRIGHT Says His



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 565

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом