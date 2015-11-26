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AC/DC

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Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами



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Принц Уильям признался, что слушает AC/DC, чтобы подготовиться к королевским встречам.

39-летний наследный принц Великобритании рассказал об этом в специальном рождественском эпизоде серии Apple Fitness+ "Time To Walk".

Уильям поведал о своей любви к музыке во время прогулки по поместью королевы в Сандрингеме:

«Нет ничего лучше, чем в понедельник утром, когда вы немного устали после выходных и пытаетесь вернуться к будням, слушать AC/DC "Thunderstruck".
Должен сказать, что когда я включил её в первый раз — а я слышал её уже миллион раз — я подумал: "Это довольно тяжёлая вещица для утра понедельника". Но теперь, когда я слушаю её, это лучший тонизирующий трек для утра понедельника. Он полностью пробуждает тебя, настраивает на правильный лад, и ты чувствуешь, что можешь взяться за что угодно и за кого угодно. Я представляю, что буду ходить довольно быстро, слушая эту песню, возможно, вприпрыжку, с мотанием головой. Под эту песню трудно не танцевать и не кивать».

Во время подкаста Уильям также рассказал, что его дети — 8-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи — разделяют его любовь к музыке:

«Меня поразило то, насколько сильно мои дети унаследовали любовь к музыке в моей семье. По утрам Шарлотта и Джордж часто спорят о том, какая песня будет звучать. И теперь мне приходится расставлять приоритеты: в один день кто-то включает одну песню, а в другой день наступает очередь другой. Так что Джордж слушает своё, потом Шарлотта слушает своё. Вот такой вот ажиотаж в отношении музыки.

Одна из песен, которая сейчас нравится детям, — "Waka Waka" Шакиры. В ней много движений бедрами. Много переодеваний. Шарлотта, в частности, бегает по кухне в своих платьях, балетках и прочем. Она просто сходит с ума, а Луи ходит за ней по пятам, пытаясь делать то же самое. Это действительно счастливый момент, когда дети просто наслаждаются танцами, вознёй и пением».

Ещё в 2014 году актер Доминик Уэст рассказал Daily Star, что брат принца Уильяма, принц Гарри является ярым поклонником хэви-металла, в плейлисте которого присутствуют MEGADETH, SLAYER, METALLICA и ANTHRAX.

Уэст, который сопровождал принца Гарри в благотворительном походе Walking With The Wounded на Южный полюс, сказал:

«У Гарри убойная подборка на его iPod. Это то, что слушают солдаты. Хардкорный трэш-металл».

PRINCE WILLIAM Admits He Listens To AC/DC To Get Up For Royal Engagements



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