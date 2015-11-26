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CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»



CHRIS SLADE сказал, что он как «юный пионер» в отношении AC/DC. В недавнем интервью его спросили, есть ли у него какая-то информация относительно туровых планов группы:



«Вокруг группы всегда масса слухов. И единственный человек, который точно знает, что и как, — это Angus. Это не должно случиться в этом году. Да я точно могу сказать, что в 2020-м ничего не будет (смеётся)».



На вопрос о том, готов ли он присоединиться к команде в 2021 году, если поступит подобное предложение, Slade ответил:



«Я всегда готов. Я люблю путешествовать, играть на барабанах и быть в дороге — не многие люди такое говорят. Я надеюсь, что смогу это делать далеко не один год!»







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