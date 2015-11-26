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AC/DC

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SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»



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SLASH в рамках беседы с Classic Rock рассказал о своём впечатлении от выступления AC/DC с Axl'ом Rose'ом:

«Я пришёл на концерт в Лондоне, и это было феноменально. Я был потрясён, особенно когда он пел вещи Бона Скотта. Это был очень приятный момент на самом деле».

На вопрос автора Classic Rock о том, не странно ли было видеть Rose'a в составе другой группы столь быстро после воссоединения GN'R, гитарист ответил:

«Вовсе нет. Это ведь были AC/DC!

То, что его попросили об этом, было очень круто. И он тоже отработал на все сто. Он соблюдал все правила AC/DC и отлично справился с этим.

Должен сказать, что в тот момент, когда это впервые всплыло, было немного не по себе. Я был очень рад, что он это делает, но как это после этого сразу перейти к GUNS, я действительно не знал. Но в любом случае всё получилось. Так что это не стало большой проблемой.

За все эти годы, что мы были в отрыве друг от друга, он стал супер, мать его, профессионалом. И за всё это время он не пропустил ни одного такта. Так что это было здорово. За последние шесть лет произошла некая синергия, которой не было в нашем первом воплощении».

SLASH Was





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