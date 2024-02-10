сегодня



Новый басист AC/DC?



По слухам, новым туровым басистом AC/DC будет Chris Chaney, участник JANE'S ADDICTION и туровой команды Alanis Morissette. Он также является членом TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS и CAMP FREDDY, а также известным студийным музыкантом, работавшем с такими артистами как Joe Cocker, Shakira, Slash, Avril Lavigne, Sara Bareilles, Gavin Degraw, Cher, SHINEDOWN и Celine Dion. Он также является участником группы ROYAL MACHINES, в состав которой входят Dave Navarro (JANE'S ADDICTION),Mark McGrath (SUGAR RAY),Josh Freese (FOO FIGHTERS) и Billy Morrison (BILLY IDOL).







+1 -0



( 2 ) просмотров: 713

