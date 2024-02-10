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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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AC/DC

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Новый басист AC/DC?



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По слухам, новым туровым басистом AC/DC будет Chris Chaney, участник JANE'S ADDICTION и туровой команды Alanis Morissette. Он также является членом TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS и CAMP FREDDY, а также известным студийным музыкантом, работавшем с такими артистами как Joe Cocker, Shakira, Slash, Avril Lavigne, Sara Bareilles, Gavin Degraw, Cher, SHINEDOWN и Celine Dion. Он также является участником группы ROYAL MACHINES, в состав которой входят Dave Navarro (JANE'S ADDICTION),Mark McGrath (SUGAR RAY),Josh Freese (FOO FIGHTERS) и Billy Morrison (BILLY IDOL).




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 фев 2024
G
Gleb Monster
А со старым что?

просмотров: 713

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