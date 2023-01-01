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Вокалист AC/DC хочет зажигать



Вокалист AC/DC Brian Johnson не может дождаться момента, когда сможет зажечь вместе со своими старыми друзьями на предстоящем фестивале Power Trip в этом году.



AC/DC — одни из хедлайнеров в списке рокеров-ветеранов, которые выйдут на сцену в Калифорнии 6–8 октября. Это будет первое выступление культовой австралийской группы с 2016 года.



Фронтмен пропустил последние выступления из-за потери слуха, но собирается вернуться, когда легенды соберутся вместе в Америке.



В интервью подкасту "Fuelling Around" Johnson сказал:



«Мы решили отыграть на этом замечательном шоу, которое организовали в пустыне недалеко от Палм-Спрингс, рядом с Коачеллой. Это всё рок-н-ролльные группы. Это круто. Я считаю, это заявление о том, что рок-н-ролл — это полноправная форма музыки. Он действительно изменил ситуацию. Ozzy тоже будет выступать, так что я смогу снова увидеть своих старых приятелей. Парни из GUNS N' ROSES, METALLICA и IRON MAIDEN — все на одном поле. Вот это будет вечеринка!



Всё будет происходить в красивой долине, недалеко от Коачеллы, но я не принимаю участия в таких вещах. Мне просто нравится выходить на сцену и зажигать до упаду».



Johnson также поделился мыслями о будущем группы:



«Я взволнован, потому что три года назад мы собрались вместе, когда вышел альбом "Power Up", это было круто. Он стал номером один в 27 странах или около того, и мы решили: "Да, мы вернулись. Мы гордимся этим альбомом". Мы начали репетировать в Амстердаме. Phil [Rudd] вернулся за барабаны. У меня появился новый наушник, который мы вместе изобрели. Это было потрясающе. Честно говоря, я никогда не слышал, чтобы группа была такой сплочённой. В течение трёх недель у нас был один выходной, потому что мы хотели побыть в компании друг друга. Мы разобрали несколько слов, аккордов, вернулись в боевую форму, а потом подошёл наш тур-менеджер и сказал: "Слушайте, ребята, у нас тут такое дело. Это называется китайский грипп или что-то вроде того. Просто поезжайте домой на шесть недель, а потом мы снова встретимся в Лондоне". Вы знаете, что произошло дальше. Angus'a и Фила Новая Зеландия и Австралия не выпускали в течение многих месяцев после этого.

Чтобы снова собрать такую группу, как AC/DC, требуется много времени. Большинство участников гастрольной команды разъехались работать с другими людьми. Пытаться собрать этих ребят снова вместе было непросто, но я скрестил пальцы — всё идёт хорошо. Самое главное во всём этом — энтузиазм, который мы все испытываем. Соки снова бурлят».







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