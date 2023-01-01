сегодня



CHRIS SLADE не выступит с AC/DC



CHRIS SLADE прокомментировал решение AC/DC привлечь для выступления на фестивале Power Trip Matt'a Laug'a:



«Я знаю Matt'а как очень приятного человека еще со времен моей жизни в Калифорнии. Он очень способный, спокойный барабанщик и поставит барабаны именно так, как хочет того Angus [Young, гитарист AC/DC]. В задней части сцены. Я желаю ему удачи!»











+1 -0



просмотров: 575

