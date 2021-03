сегодня



DAVE GROHL — о встрече с AC/DC : «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»



В новом интервью "Anders Bøtters Tiny TV" фронтмен FOO FIGHTERS Dave Grohl рассказал о своей первой встрече с австралийскими легендами хард-рока AC/DC:



«Я не выступал на "Грэмми"; я вручал награду или что-то в этом роде. Мне повезло, что Пол Маккартни — мой друг, и я его очень люблю. Помимо того, что он мой герой, он также очень милый человек и приятель. Так что он тоже был в городе. Он позвонил и сказал: "Что ты делаешь после Грэмми?" Я ответил: "Думаю, может быть, мы с Пэтом и Тейлором [участниками FOO FIGHTERS] просто поужинаем". Тогда он спросил: "Не возражаешь, если мы с Нэнси [жена Пола] приедем?" Я такой: "Нет. Это было бы здорово". А потом он наткнулся на AC/DC в отеле или что-то вроде того. Они спросили: "Что ты делаешь после шоу?" А он и говорит: "Я собираюсь поужинать с FOO FIGHTERS. Вы тоже хотите пойти?" Так что жена Пола позвонила моей жене, а потом моя жена говорит мне: "Эй, ты не возражаешь, если AC/DC придут на ужин?" А я никогда не встречался с AC/DC.



Когда мне было, может быть, — я не знаю — лет 10, я пошёл посмотреть фильм "Let There Be Rock", живой концерт AC/DC, в кинотеатре. Это было до того, как я стал панк-рокером. Это был первый раз, когда я увидел выступление и услышал музыку, которая заставила меня захотеть что-нибудь сломать. И по сей день я использую это в качестве отсылки к тому, как мне нравится играть на концерте. Я хочу быть как AC/DC "Let There Be Rock". Это концертная группа».



Возвращаясь к первой встрече с AC/DC, Dave сделал вывод:



«Тогда мы прекрасно провели вечер. Там был джазовый коллектив. И это был один из крутейших вечеров в моей жизни».













