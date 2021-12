сегодня



"Back In Black" — лучший альбом Австралии



Rolling Stone Australia опубликовали список 200 лучших австралийских альбомов всех времён, и возглавил его классический альбом AC/DC "Back In Black". В список также попали "Highway To Hell" (No. 29), "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (No. 60) и "Powerage" (No. 136).







