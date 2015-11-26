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AC/DC

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14 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a

13 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC доступен для прослушивания

13 ноя 2020 : 		 PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC

12 ноя 2020 : 		 Новая песня AC/DC

11 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC: «О, у нас полно всяких наработок»

9 ноя 2020 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют AC/DC

8 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом

7 ноя 2020 : 		 AC/DC сотрудничают с DC SHOES

6 ноя 2020 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC

5 ноя 2020 : 		 Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»

3 ноя 2020 : 		 Видео со съёмок видео AC/DC

31 окт 2020 : 		 Отрывок нового трека AC/DC

30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

28 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище

26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC

22 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»

21 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»

20 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма

19 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга

17 окт 2020 : 		 Создай лого как AC/DC

16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC
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Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a



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В рамках недавнего разговора с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом тот похвалил Axl'a за фантастически проделанную работу:

«Он пришел в очень, очень сложную для вокалиста работу. Ты должен быть на высоте, чтобы с ней справится. Тут не особо много мест, где можно передохнуть. Ты на постоянной основе пашешь как лошадь по полной программе. И то, что он за столько короткий промежуток времени все это освоил и сделал просто фантастика. Я с огромным уважением отношусь к его работе. Снимаю шляпу!»

BRIAN JOHNSON Praises AXL ROSE





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