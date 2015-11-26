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Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a



В рамках недавнего разговора с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом тот похвалил Axl'a за фантастически проделанную работу:



«Он пришел в очень, очень сложную для вокалиста работу. Ты должен быть на высоте, чтобы с ней справится. Тут не особо много мест, где можно передохнуть. Ты на постоянной основе пашешь как лошадь по полной программе. И то, что он за столько короткий промежуток времени все это освоил и сделал просто фантастика. Я с огромным уважением отношусь к его работе. Снимаю шляпу!»













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