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AC/DC

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Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта



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В рамках недавнего интервью с Sonic Perspectives барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen ответил на вопрос о том, каким был Бон Скотт на концертах в 1979 году, когда DEF LEPPARD играли на разогревe:

«Он был очень скромным. Он был тихим парнем, который держался особняком. Мне особенно запомнился один случай: в день моего 16-летия мы играли в Hammersmith Odeon в Лондоне и выступали на разогреве у них. Бон пришёл за кулисы, чтобы поздравить меня с днём рождения и подарил мне огромную миску Smarties; в США они называются M&Ms. Я подумал, что это была самая приятная вещь, и ему не нужно было этого делать. Мы ведь говорим об AC/DC, а DEF LEPPARD в то время, в 1979 году, были практически никем».

DEF LEPPARD



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


24 май 2021, 11:11		нормально так, в 16 лет на разогреве у AС/DС играть )


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