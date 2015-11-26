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Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта



В рамках недавнего интервью с Sonic Perspectives барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen ответил на вопрос о том, каким был Бон Скотт на концертах в 1979 году, когда DEF LEPPARD играли на разогревe:



«Он был очень скромным. Он был тихим парнем, который держался особняком. Мне особенно запомнился один случай: в день моего 16-летия мы играли в Hammersmith Odeon в Лондоне и выступали на разогреве у них. Бон пришёл за кулисы, чтобы поздравить меня с днём рождения и подарил мне огромную миску Smarties; в США они называются M&Ms. Я подумал, что это была самая приятная вещь, и ему не нужно было этого делать. Мы ведь говорим об AC/DC, а DEF LEPPARD в то время, в 1979 году, были практически никем».







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