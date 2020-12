сегодня



Гитарист AC/DC : «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC , всё равно бы это звучало как AC/DC »



Гитарист AC/DC Angus Young недавно дал интервью для Guitar World — небольшие выдержки доступны ниже:



При первом прослушивании моё впечатление от "Power Up" заключалось в том, что он немного мрачнее по тону, чем "Rock or Bust".



«Многое из этого зависит от песен и того, над чем ты работаешь. Но когда мы делаем песню, я всегда думаю... Я никогда не иду на негатив. Я всегда позитивно отношусь к идеям песен. И с AC/DC мы никогда не становимся слишком серьёзными в том, что делаем. Мы не пытаемся вставить, знаешь, настоящее "заявление", которое что-то значит. Это просто настроение при создании песни, которое ты переносишь в этот трек».



AC/DC, очевидно, пережили много потрясений за последние несколько лет. После того, как вы закончили тур "Rock Or Bust" и остались со Stevie вдвоём, не думали ли вы, что это может быть конец?



«В такой момент ты находишься в великом неведомом. Мы не знали, что произойдёт. Ты попадаешь в небольшое затруднительное положение. Но в то же время ты просто думаешь: "Я готов пройти через это, а после этого я сконцентрируюсь на том, что случится"».



Ты можешь представить себе жизнь без AC/DC?



«Я занимаюсь этим большую часть своей жизни, с подросткового возраста. Так что очень трудно придумать что-то кроме этого, когда дело доходит до создания музыки. Я всегда говорил, что если я делаю что-то музыкальное, я могу делать это только в AC/DC. Даже если бы я не был в AC/DC, думаю, что это всё равно звучало бы как AC/DC (смеётся)».







