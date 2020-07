16 июл 2020



"The Story Of Back In Black"



AC/DC запустили серию роликов "The Story Of Back In Black" по случаю 40-летнего юбилея классического альбома. В качестве второго эпизода коллектив опубликовал видео концертного исполнения трека "What Do You Do For Money Honey", съемки которого проходили в 1981 году в Токио.













