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AC/DC

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3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

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26 июн 2020 : 		 CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»

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17 июн 2020 : 		 Первые в жизни вокалиста AC/DC

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13 май 2020 : 		 Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC

5 май 2020 : 		 BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC

6 мар 2020 : 		 Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд

27 фев 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга

21 янв 2020 : 		 AC/DC выпустят альбом в этом году?

28 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»

24 дек 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»

20 дек 2019 : 		 Басист AC/DC отыграл небольшой концерт

20 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"

19 дек 2019 : 		 Четыре песни из альбома AC/DC "Back In Black" получили платину

17 дек 2019 : 		 Вокалист AC/DC пожертвовал имущество в ALL STAR CHILDREN

11 дек 2019 : 		 Альбом AC/DC "Back in Black" 25 раз завоевал платиновый статус в США
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Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE



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Фанатская мультикамерная съёмка выступления AC/DC с вокалистом GUNS N' ROSES Axl'ом Rose'ом, которое состоялось 20 сентября 2016 года в Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, доступна для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Rock Or Bust

02. Shoot To Thrill

03. Hell Ain't A Bad Place To Be

04. Back In Black

05. Got Some Rock & Roll Thunder

06. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

07. Rock 'N' Roll Damnation

08. Thunderstruck

09. High Voltage

10. Rock 'N' Roll Train

11. Hells Bells

12. Given The Dog A Bone

13. If You Want Blood (You've Got It)

14. Live Wire

15. Sin City

16. You Shook Me All Night Long

17. Shot Down In Flames

18. Have A Drink On Me

19. T.N.T.

20. Whole Lotta Rosie

21. Let There Be Rock

Encore:

22. Highway To Hell

23. Riff Raff

24. Problem Child

25. For Those About To Rock (We Salute You)

Watch AC/DC





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