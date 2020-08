сегодня



Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE



Фанатская мультикамерная съёмка выступления AC/DC с вокалистом GUNS N' ROSES Axl'ом Rose'ом, которое состоялось 20 сентября 2016 года в Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, доступна для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Rock Or Bust



02. Shoot To Thrill



03. Hell Ain't A Bad Place To Be



04. Back In Black



05. Got Some Rock & Roll Thunder



06. Dirty Deeds Done Dirt Cheap



07. Rock 'N' Roll Damnation



08. Thunderstruck



09. High Voltage



10. Rock 'N' Roll Train



11. Hells Bells



12. Given The Dog A Bone



13. If You Want Blood (You've Got It)



14. Live Wire



15. Sin City



16. You Shook Me All Night Long



17. Shot Down In Flames



18. Have A Drink On Me



19. T.N.T.



20. Whole Lotta Rosie



21. Let There Be Rock



Encore:



22. Highway To Hell



23. Riff Raff



24. Problem Child



25. For Those About To Rock (We Salute You)













