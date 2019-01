сегодня



SIMON WRIGHT об уходе из AC/DC : «Я потерял энтузиазм»



Барабанщик Simon Wright, в данный момент являющийся участником DIO DISCIPLES, а также известный по работе в AC/DC, DIO, RHINO BUCKET и UFO, дал интервью подкасту "Talking Metal".



О том, как он ушёл из AC/DC и присоединился к DIO:



«Это было примерно в 1990 году. На самом деле это прозвучит немного дико, но я потерял всякий энтузиазм. Нельзя находиться в такой группе, если у тебя нет энтузиазма, — ты должен отдаваться на все 110 процентов — и мой энтузиазм пошёл на убыль, а это было несправедливо по отношению к ним, и это определенно не было справедливо по отношению к фанатам и людям, приходящим на шоу. Поэтому я стал думать: "Мне пора двигаться дальше". И, к счастью, через друга друга друга или кого-то ещё мне удалось встретиться с Ронни [Джеймсом Дио]. Мы сделали несколько репетиций. По большей части это был новый альбом под названием "Lock Up The Wolves". Потому что это было прямо во время записи, ещё до каких-либо выступлений. И мы сделали это. И это сработало. До этого я встречался с Ронни пару раз в прошлом, и я подумал, что он такой умный, забавный, интеллигентный парень. Мне очень понравилось его пение, как в [BLACK] SABBATH и RAINBOW, так и его собственный материал. И всё сработало. Да, это было прекрасное время».



Wright был участником AC/DC в течение 6 лет, он присоединился к группе во время тура "Flick Of The Switch" и играл в ней до 1989 года.















+2 -1



( 1 )





просмотров: 1236