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AC/DC

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SIMON WRIGHT об уходе из AC/DC: «Я потерял энтузиазм»



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Барабанщик Simon Wright, в данный момент являющийся участником DIO DISCIPLES, а также известный по работе в AC/DC, DIO, RHINO BUCKET и UFO, дал интервью подкасту "Talking Metal".

О том, как он ушёл из AC/DC и присоединился к DIO:

«Это было примерно в 1990 году. На самом деле это прозвучит немного дико, но я потерял всякий энтузиазм. Нельзя находиться в такой группе, если у тебя нет энтузиазма, — ты должен отдаваться на все 110 процентов — и мой энтузиазм пошёл на убыль, а это было несправедливо по отношению к ним, и это определенно не было справедливо по отношению к фанатам и людям, приходящим на шоу. Поэтому я стал думать: "Мне пора двигаться дальше". И, к счастью, через друга друга друга или кого-то ещё мне удалось встретиться с Ронни [Джеймсом Дио]. Мы сделали несколько репетиций. По большей части это был новый альбом под названием "Lock Up The Wolves". Потому что это было прямо во время записи, ещё до каких-либо выступлений. И мы сделали это. И это сработало. До этого я встречался с Ронни пару раз в прошлом, и я подумал, что он такой умный, забавный, интеллигентный парень. Мне очень понравилось его пение, как в [BLACK] SABBATH и RAINBOW, так и его собственный материал. И всё сработало. Да, это было прекрасное время».

Wright был участником AC/DC в течение 6 лет, он присоединился к группе во время тура "Flick Of The Switch" и играл в ней до 1989 года.



SIMON WRIGHT On His Departure From AC/DC:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ArmorRat


6 янв 2019, 18:04		В ацдц и драмм машина прекрасно сойдёт.


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