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|||| 18 ноя 2021

PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC



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Вокалист L.A. GUNS Phil Lewis был гостем подкаста "Talk Louder", ведущими которого стали ветеран музыкальной журналистики "Metal Dave" Glessner и вокалист Jason McMaster (DANGEROUS TOYS), и сказал в адрес Jason'a:

«Твой голос легендарен. Когда Axl заменял Brian'а в AC/DC, я болел за тебя. Я думаю, лично у тебя получилось бы гораздо лучше».

После того, как McMaster сказал, что Rose «просто надрал всем задницу», когда пел в AC/DC, Phil согласился с ним.

«Он фантастический. Axl — вокалист из вокалистов. И люди, которые не поют, не понимают этого, потому что думают, что он звучит гнусаво и у него такое смешное вибрато. Но он поёт как топовый певец. Мы говорим о семи октавах. Он исполнял эти вещи AC/DC у себя в голове; для него это не составляло труда. И вам не может не быть жаль старика Brian'a, пыхтящего на верхах. Я гастролировал с ним, и примерно после третьего или четвёртого вечера ему становится больно. И это тяжёлый концерт для любого, особенно для того, кто в таком возрасте. Но да — Axl просто пришёл и сделал это».

После чего ещё раз похвалил Jason'a:

«Но ты тоже мог бы это сделать».

PHIL LEWIS Says AXL ROSE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


18 ноя 2021, 21:32		Зато на Аксла,как и на Винса смотреть не приятно
колобки бля


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