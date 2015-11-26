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AC/DC

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26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC

22 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»

21 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»

20 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма

19 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга

17 окт 2020 : 		 Создай лого как AC/DC

16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

6 окт 2020 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC

5 окт 2020 : 		 Тизер от AC/DC

1 окт 2020 : 		 Тизер нового сингла AC/DC

30 сен 2020 : 		 AC/DC представили новый состав

29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают

1 сен 2020 : 		 Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом

26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...
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Новое видео AC/DC



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"Shot In The Dark", новое видео группы AC/DC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Power Up", выходящего 13 ноября:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

Watch AC/DC











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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Corpsegrinder04


26 окт 2020, 17:43		У мужиков на бэк-вокале даже в клипе на лицах предынсультное состояние.
Здоровья. Особенно на концертах.

dark_medieval_times


26 окт 2020, 18:07		инсульт/DC?

AlexTronenko


26 окт 2020, 18:19		Исходя из нового интервью у Клиффа действительно проблемы со здоровьем. Он сказал что согласился только на пару концертов, если они будут, в тур не поедет

Possessed


26 окт 2020, 18:44		Могут ещё.

R0ck_N_R0lla


26 окт 2020, 20:41		участники максимально замылены, Фил Радд не очень рад похоже, что позвали играть

hansi_hrb


26 окт 2020, 20:58		Я конечно понимаю что традиции, но дед в школьной форме чет как то восторга вообще не вызывает, да и клип скорей уставший чем угарный. Типа надо записать, ну ладно, давайте. Такое. Старость, не радость.

Kliops144


26 окт 2020, 21:41		Песня совсем никакая. Вроде, все как и надо, но...


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