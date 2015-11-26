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AC/DC

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29 окт 2021 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC

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14 окт 2021 : 		 Доступна фигурка лидера AC/DC

1 окт 2021 : 		 Новое видео AC/DC

18 авг 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил новую песню

19 июл 2021 : 		 Крафт от AC/DC

4 июл 2021 : 		 Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»

25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

9 июн 2021 : 		 Новое видео AC/DC

1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации

23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

14 апр 2021 : 		 Вокалист AC/DC выпускает биографию

3 апр 2021 : 		 Вокалист, который почти заменил Бона Скотта

2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»
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AC/DC набрали миллиард



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Клип AC/DC "Thunderstruck", загруженный на официальный канал группы на YouTube в ноябре 2012 года, набрал миллиард просмотров. Этот трек вошел в альбом "The Razors Edge" и занял пятую строчку в чартах U.S. Billboard Mainstream Rock.

AC/DC's 'Thunderstruck' Video Surpasses One Billion Views On YouTube





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