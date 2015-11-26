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AC/DC набрали миллиард



Клип AC/DC "Thunderstruck", загруженный на официальный канал группы на YouTube в ноябре 2012 года, набрал миллиард просмотров. Этот трек вошел в альбом "The Razors Edge" и занял пятую строчку в чартах U.S. Billboard Mainstream Rock.







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