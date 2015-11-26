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DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC



DEE SNIDER в рамках одного из интервью ответил на вопрос, что он думает относительно последней пластинки AC/DC:



«Я фанат AC/DC. Я открыл их для себя в Австралии, ещё до того, как они появились в Штатах. И видеть классический состав — Cliff'a и Brian'a, Angus'a и Phil'a... Видеть классический состав и знать, что у них реально есть треки от Малкольма, которые они использовали, это.... По сути на этом альбоме вы получаете настоящую группу. Это же безумие — просто думать об этом!»







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