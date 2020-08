сегодня



Гитарист AC/DC : «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»



Лид-гитарист AC/DC Angus Young недавно поговорил с Total Guitar и, в частности, рассказал о том, как создавалась знаменитая пластинка "Back In Black".



После тура "Highway To Hell" Малькольм и Бон собрались в Лондоне для того, чтобы начать работать над альбомом, который впоследствии стал "Back In Black". И сколько из него было сделано с Боном?



«Бон написал немного, за неделю до смерти. Мы начинали сочинять с ним на ударных. Ведь он изначально был барабанщиком. Он стучал, а я и Малькольм работали над риффами».



Когда Бон скончался в феврале 1980 года после одной из своих алконочей, могли ли вы представить себе, что его жизнь закончится именно так?



«Как человек Бон много раз смотрел смерти в лицо. Он всегда говорил так: "Однажды ты уйдёшь. Ты не должен лажать"».



Вы чувствовали, как и большинство фанатов AC/DC, что Бон незаменим?



«Ну, когда мы прослушивали певцов, они говорили: "Как я могу петь на такой громкости?" А мы им отвечали: "Мы не хотим, чтобы ты пел — мы хотим, чтобы ты кричал!"»



Вы определённо нашли подходящего человека для этой работы в лице Brian'a Johnson'a:



«Да. Я всегда говорил, что он звучит так, как будто кто-то уронил грузовик ему на ногу. И, как и у Бона, у Brian'а отличное чувство юмора».



На самом простом уровне "Back In Black" была отличной рок-н-ролльной пластинкой. Но на более глубоком уровне это был, как вы описали, памятник.



«Весь альбом "Back In Black" был нашей данью Бону. Вот почему обложка альбома была чисто чёрной, и вот почему альбом начинался с колокольного звона, чего-то мрачного и отличающегося от всего, что мы делали до этого».







