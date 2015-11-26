Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 179
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Новая песня CARCASS 25
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

16 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

26 июн 2020 : 		 CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»

25 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

23 июн 2020 : 		 Пазлы от AC/DC

21 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

17 июн 2020 : 		 Первые в жизни вокалиста AC/DC

1 июн 2020 : 		 Астронавты SpaceX во время исторического старта слушали AC/DC

13 май 2020 : 		 Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC

5 май 2020 : 		 BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC

6 мар 2020 : 		 Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд

27 фев 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга

21 янв 2020 : 		 AC/DC выпустят альбом в этом году?

28 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»

24 дек 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»

20 дек 2019 : 		 Басист AC/DC отыграл небольшой концерт

20 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»



*
zoom
*
* *
Лид-гитарист AC/DC Angus Young недавно поговорил с Total Guitar и, в частности, рассказал о том, как создавалась знаменитая пластинка "Back In Black".

После тура "Highway To Hell" Малькольм и Бон собрались в Лондоне для того, чтобы начать работать над альбомом, который впоследствии стал "Back In Black". И сколько из него было сделано с Боном?

«Бон написал немного, за неделю до смерти. Мы начинали сочинять с ним на ударных. Ведь он изначально был барабанщиком. Он стучал, а я и Малькольм работали над риффами».

Когда Бон скончался в феврале 1980 года после одной из своих алконочей, могли ли вы представить себе, что его жизнь закончится именно так?

«Как человек Бон много раз смотрел смерти в лицо. Он всегда говорил так: "Однажды ты уйдёшь. Ты не должен лажать"».

Вы чувствовали, как и большинство фанатов AC/DC, что Бон незаменим?

«Ну, когда мы прослушивали певцов, они говорили: "Как я могу петь на такой громкости?" А мы им отвечали: "Мы не хотим, чтобы ты пел — мы хотим, чтобы ты кричал!"»

Вы определённо нашли подходящего человека для этой работы в лице Brian'a Johnson'a:

«Да. Я всегда говорил, что он звучит так, как будто кто-то уронил грузовик ему на ногу. И, как и у Бона, у Brian'а отличное чувство юмора».

На самом простом уровне "Back In Black" была отличной рок-н-ролльной пластинкой. Но на более глубоком уровне это был, как вы описали, памятник.

«Весь альбом "Back In Black" был нашей данью Бону. Вот почему обложка альбома была чисто чёрной, и вот почему альбом начинался с колокольного звона, чего-то мрачного и отличающегося от всего, что мы делали до этого».

AC/DC - ANGUS YOUNG On Origins Of Back In Black -



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 791

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом