25 июн 2021



Бывший вокалист AC/DC : «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»



В новом интервью для аргентинского América TV оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans ответил на вопрос о том, думали ли он и его бывшие коллеги по группе, что когда-нибудь группа станет такой популярной, какой она является сейчас:



«Никто не ожидал, что группа станет такой популярной, каковой она является сейчас, но мы верили, что добьёмся мирового успеха. У нас уже был такой настрой — быть международной группой, но мы никогда не думали, конечно, что группа станет такой известной, как сейчас».



Evans'a также спросили, есть ли у него любимая песня AC/DC, которую он по-прежнему с удовольствием исполняет вживую после всего этого времени, на что он ответил:



«Да. "Can I Sit Next To You, Girl". Это была самая первая песня, которую я записал с AC/DC. Забавно — во всём мире люди любят эту песню. Так много поклонников AC/DC, я не могу в это поверить, но они говорят мне, что из всех песен AC/DC это их любимая песня, и это самая первая песня, которую мы когда-либо записывали. Это замечательная композиция. В ней есть невинность. Все помнят, как в детстве они ходили в кино и спрашивали у девушки: "Можно я сяду рядом с тобой?" Это замечательная песня и по сей день. Люди любят её».



Dave записал два первых сингла AC/DC — "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby Please Don't Go". Но в октябре 1974 года, менее чем через год после первого концерта AC/DC, Эванс покинул группу.



















+1 -1



( 1 ) просмотров: 822