Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 39
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 23
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

9 июн 2021 : 		 Новое видео AC/DC

1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации

23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

14 апр 2021 : 		 Вокалист AC/DC выпускает биографию

3 апр 2021 : 		 Вокалист, который почти заменил Бона Скотта

2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде
Показать далее
| - |

|||| 25 июн 2021

Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»



*
zoom
*
* *
В новом интервью для аргентинского América TV оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans ответил на вопрос о том, думали ли он и его бывшие коллеги по группе, что когда-нибудь группа станет такой популярной, какой она является сейчас:

«Никто не ожидал, что группа станет такой популярной, каковой она является сейчас, но мы верили, что добьёмся мирового успеха. У нас уже был такой настрой — быть международной группой, но мы никогда не думали, конечно, что группа станет такой известной, как сейчас».

Evans'a также спросили, есть ли у него любимая песня AC/DC, которую он по-прежнему с удовольствием исполняет вживую после всего этого времени, на что он ответил:

«Да. "Can I Sit Next To You, Girl". Это была самая первая песня, которую я записал с AC/DC. Забавно — во всём мире люди любят эту песню. Так много поклонников AC/DC, я не могу в это поверить, но они говорят мне, что из всех песен AC/DC это их любимая песня, и это самая первая песня, которую мы когда-либо записывали. Это замечательная композиция. В ней есть невинность. Все помнят, как в детстве они ходили в кино и спрашивали у девушки: "Можно я сяду рядом с тобой?" Это замечательная песня и по сей день. Люди любят её».

Dave записал два первых сингла AC/DC — "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby Please Don't Go". Но в октябре 1974 года, менее чем через год после первого концерта AC/DC, Эванс покинул группу.

Original AC/DC Singer DAVE EVANS Says








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


25 июн 2021, 19:05		Ну это он не думал-а остальные подумали-и сменили вокалёра на вокалёра из водителей.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 822

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом