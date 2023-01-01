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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 53
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
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AC/DC

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26 июл 2023 : 		 Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC

15 июл 2023 : 		 Новая монополия AC/DC

7 июл 2023 : 		 RICK ASTLEY исполняет AC/DC

13 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC спел с SAM'ом FENDER'ом

1 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC хочет зажигать

20 май 2023 : 		 Монополия AC/DC летом

23 апр 2023 : 		 Новая фигурка бывшего вокалиста AC/DC

18 апр 2023 : 		 Вокалисту AC/DC поставили памятник

31 янв 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»

4 янв 2023 : 		 IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC

3 янв 2023 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»

22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

29 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары

28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

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Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC



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Jesse James Dupree был недавним гостем программы "AC/DC Beyond The Thunder" и в ходе беседы, в частности, сказал:

«Я был на последнем концерте AC/DC с Brian'ом. Я не хотел бы говорить об этом, потому что это не мое дело, но я никогда не мог представить себе, что Brian не является вокалистом AC/DC. Пока он живет, дышит, ходит и говорит, мне трудно смириться с тем, что это делает кто-то другой»




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