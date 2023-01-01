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Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC



Jesse James Dupree был недавним гостем программы "AC/DC Beyond The Thunder" и в ходе беседы, в частности, сказал:



«Я был на последнем концерте AC/DC с Brian'ом. Я не хотел бы говорить об этом, потому что это не мое дело, но я никогда не мог представить себе, что Brian не является вокалистом AC/DC. Пока он живет, дышит, ходит и говорит, мне трудно смириться с тем, что это делает кто-то другой»







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