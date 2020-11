сегодня



Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»



В одном из недавних интервью гитарист AC/DC Angus Young сообщил, что долгожданный альбом группы "Power Up" посвящён его покойному брату, ритм-гитаристу и одному из основателей AC/DC — Malcolm'у Young'у, который умер три года назад в возрасте 64 лет от деменции. Malcolm значится в числе авторов 12 песен на "Power Up".



«Его смерть стала для нас огромным ударом, — сказал Angus. — Но я всё ещё думаю, что он где-то рядом, когда я играю. Это может прозвучать забавно, но я всё ещё чувствую, что он на связи со мной, когда я играю на гитаре».



Вокалист Brian Johnson: «Он возвращает нас к истокам типа: "Нам нужно создать группу, вокруг слишком много лёгкой музыки, а я хочу играть рок-н-ролл!" Он не терпел полутонов. Всё, что не касалось рок-н-ролла, ему было безразлично. Он покинул нас, но он всё ещё где-то рядом. В студии и во всём, что он сделал. Мы всё это прекрасно понимаем. Если вы хотите отдать дань уважения Malcolm'у, нужно просто хорошо сделать своё дело и никого не подвести».



Angus подтвердил, что музыка была для брата самым большим утешением в его последние дни, когда он переехал на постоянное пребывание в дом престарелых в Сиднее, специализирующемся на деменции:



«Я мог немного поиграть ему на гитаре, и он был счастлив. Одна из последних записей, которые я ставил для него, это THE ROLLING STONES с записями старых блюзовых треков ["Blue And Lonesome" 2016 года], и он говорил, что это здорово».







