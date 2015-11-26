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AC/DC

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Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»



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В одном из недавних интервью гитарист AC/DC Angus Young сообщил, что долгожданный альбом группы "Power Up" посвящён его покойному брату, ритм-гитаристу и одному из основателей AC/DC — Malcolm'у Young'у, который умер три года назад в возрасте 64 лет от деменции. Malcolm значится в числе авторов 12 песен на "Power Up".

«Его смерть стала для нас огромным ударом, — сказал Angus. — Но я всё ещё думаю, что он где-то рядом, когда я играю. Это может прозвучать забавно, но я всё ещё чувствую, что он на связи со мной, когда я играю на гитаре».

Вокалист Brian Johnson: «Он возвращает нас к истокам типа: "Нам нужно создать группу, вокруг слишком много лёгкой музыки, а я хочу играть рок-н-ролл!" Он не терпел полутонов. Всё, что не касалось рок-н-ролла, ему было безразлично. Он покинул нас, но он всё ещё где-то рядом. В студии и во всём, что он сделал. Мы всё это прекрасно понимаем. Если вы хотите отдать дань уважения Malcolm'у, нужно просто хорошо сделать своё дело и никого не подвести».

Angus подтвердил, что музыка была для брата самым большим утешением в его последние дни, когда он переехал на постоянное пребывание в дом престарелых в Сиднее, специализирующемся на деменции:

«Я мог немного поиграть ему на гитаре, и он был счастлив. Одна из последних записей, которые я ставил для него, это THE ROLLING STONES с записями старых блюзовых треков ["Blue And Lonesome" 2016 года], и он говорил, что это здорово».

AC/DC



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

hansi_hrb


5 ноя 2020, 13:52		https://www.aftenposten.no/motor/i/PRRLeX/sigurd-wongraven-akkurat-som-mine-beste-gitarer-er-porschene-en-for

Кстати вот прекрасная новость. Сатир купил седьмой по счету порше.

AlexTronenko


5 ноя 2020, 14:59		сделайте новость что, Кен Хенсли умер вчера ((

Flaming


5 ноя 2020, 14:59		А вот ужасная - вчера вечером в Испании умер Кен Хэнсли.

VAMPCUT


5 ноя 2020, 15:17		"Сатир купил седьмой по счету порше."
А кое-кто во Франции на "Ниве" без соли доедает...

Possessed


5 ноя 2020, 17:00		Что за год такой... В сентябре Ли Кёрслэйк, теперь Кен...
Он вроде не болел. Неужели ебучий коронавирус?

Sw0Rn


5 ноя 2020, 17:06		В какой еще нах дом престарелых?? Я думал он в кругу семьи последние дни проводил..


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