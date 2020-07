сегодня



Концертное видео AC/DC



Видео с выступления AC/DC в Токио в 1981 году с исполнением композиции "You Shook Me All Night Long" доступно для просмотра ниже. Этот клип также выложен на официальном канале группы в честь сорокалетия с момента выхода альбома "Back In Black".



















